Стокгольм, 25 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Уровень поддержки избирателей как Зелёных, так и Либералов, вновь снижается, когда до выборов в риксдаг Швеции остаются считанные дни, а досрочное голосование уже началось. Об этом свидетельствуют данные нового опроса общественного мнения, проведённого газетой SvD и социологами из компании Sifo.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Поддержка Зелёных сейчас составляет 4,7%, а Либералов — 4,8%. Это можно сравнить с предыдущим аналогичным опросом, когда рейтинги обеих партий составляли 5,5% и 5,4% соответственно. Таким образом, Зелёные и Либералы могут не попасть в риксдаг Швеции после сентябрьских выборов, поскольку они находятся в зоне статистической погрешности по отношению к четырёхпроцентному барьеру.

При этом журналист SvD подчеркивают, что снижение не является существенным ни для одной из двух партий, поскольку падение также находится в пределах статистической погрешности.

В опросе SvD/Sifo, проведённом с период с 21 по 23 августа, приняли участие 2 474 респондента.