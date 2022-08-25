Петергоф, Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, ранил ножом в лицо 13-летнюю девочку. Очевидцы смогли блокировать злоумышленника до приезда наряда Росгвардии, который его задержал.

Elvocero.com Нож

Как сообщает 25 августа пресс-служба вневедомственной охраны, вечером 24 августа мужчина приставал к прохожим на Разводной улице в Петергофе. Подойдя к группе женщин и детей, стоявших возле супермаркета, он начал размахивать ножом и задел лезвием лицо 13-летней девочки.

Находившийся неподалеку бывший сотрудник вневедомственной охраны сообщил об инциденте в центр оперативного управления межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району Санкт-Петербурга и вместе с другим прохожим попытался задержать злоумышленника до приезда правоохранителей.

«Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны, который задержал неадекватного злоумышленника с ножом, после чего передал пострадавшую девочку прибывшим медикам», — говорится в сообщении.

Злоумышленника отвезли в районный отдел полиции.