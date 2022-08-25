Пенза, , 12:40 — REGNUM Продолжает литься поток вооружения, который поставляют большинство стран НАТО и еще 20 ненатовских государств киевскому режиму. Больше всех в этом плане «стараются» США. Пентагон в своем неистовом желании «изменить ситуацию на поле боя» в пользу б. УССР, то есть в пользу США и коллективного Запада, ничего не жалеет, прямо-таки по русской пословице — «для милого дружка и сережку из ушка». Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы РФ VIII созыва от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Бывш. УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Для Соединенных Штатов, чем дольше продлится спецоперация России на территории бывш. УССР, тем активней и дороже они станут продавать свой сжиженный газ европейским странам, «убивая» сразу нескольких зайцев, отмечает депутат.

«За год доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20 до 60%, ослабляют конкурента — Европу, и, конечно, Америка не исключает возможность ослабить нас, Россию», — пишет Руденский, добавляя, что б. УССР для США в геополитической, экономической и военной стратегии стала разменной монетой, и это не особенно волнует заокеанских «друзей» киевского режима.

По его словам, интересы США на мировой политической арене всегда были хищнические, но Европа, прогибаясь под США, жертвует интересами своих же граждан, что лишено всякого здравого смысла. Только ленивый не написал о грядущей рецессии в европейских странах, катастрофическом падении уровня жизни европейцев. При этом правительства многих западных стран продолжают упорно поддерживать б. УССР.

«При такой мощной поддержке ВСУ коллективным Западом, Вооруженные силы России и бойцы народной милиции ДНР и ЛНР неумолимо продвигаются вперед. И очень важно нам всем, кто любит нашу страну, кто задумывается о том, чтобы у наших внуков было будущее, поддерживать наших ребят, воюющих против нацистской нечисти, за то, чтобы России быть», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в США заявили, что Вашингтон заинтересован в победе Киева «на поле боя». Военная поддержка бандеровцам будет продолжена — так долго, как им будет нужно.

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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль отметил, что для полной интеграции армии киевского режима в систему вооружений НАТО потребуется минимум три года.

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