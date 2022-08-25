Липецк, 25 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Липецкой области произошла утечка базы данных Единой диспетчерской службы. Как сообщила пресс-служба областного правительства, утечка произошла через сервер сторонней организации.

Липецкаяобласть.рф Соборная площадь в Липецке

Доступ к части данных злоумышленники получили в результате хакерской атаки. В их руках оказалась часть информации о номерах телефонов и оставленных гражданами заявках. К 25 августа была удалена опубликованная база данных на нескольких платформах, заявили в правительстве.

«Отметим, что серверы самой ЕДС не были взломаны. Злоумышленникам удалось получить удаленный доступ к базе через стороннюю организацию, подключенную к Единой диспетчерской службе. По результатам расследования инцидента специалистами в области информационной безопасности будут усилены меры защиты и противодействия атакам, в том числе и в подключённых организациях.

На ехидные комментарии анонимусов из серии «а что все молчат» ответ простой — специалисты добивались удаления слитого, чтобы шаловливые ручки этих же анонимусов к слитым данным не потянулись», — говорится в сообщении пресс-службы.