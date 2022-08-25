Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Согласно новому опросу газеты Expressen и социологов из компании Sifo, уровень доверия к правительству Швеции накануне парламентских выборов снижается. 37% респондентов говорят, что доверяют правительству, что можно сравнить с 41% в соответствующем опросе в первую неделю августа, написала Expressen.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон (сс)

Это также самый низкий показатель с декабря 2021 года. В то же время существует большой разрыв в уровне доверия к кандидатам в премьер-министры Швеции. 55% респондентов заявляют, что доверяют нынешнему премьер-министру Магдалене Андерссон (Социал-демократы), а лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону (Умеренные) доверяют 35%.

Expressen также пишет, что серьезно упал уровень доверия лидеру Либералов Йохану Персону — с 24 до 18%.

В опросе Expressen/Sifo, проведенном с 22 по 23 августа, приняли участие 1 027 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции Центристы хотят выделить $20 млн на исследование женских болезней