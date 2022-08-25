Якутск, 25 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Фактически отсутствует возможность проезда автомобильным транспортом до села Тымпы в Вилюйском районе Якутии. Вместо дорожного полотна — грязевая жижа, по которой можно проехать только с помощью спецтехники, сообщила 25 августа «Комсомольская правда».

ru.torange.biz Плохая дорога

Читайте также: В Якутии из-за лесных пожаров размыло дорогу

В соцсетях опубликовано видео, на котором танкетка тянет машину на буксире, утрамбовывая грязь. Ребёнок, который находится в автомобиле, молится на якутском языке Иисусу Христу.

Местные жители поясняют, что в таком состоянии проезд оказывается ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, невозможен проезд транспорта по участку автодороги «Амга» в Усть-Майском районе Якутии из-за размыва. Причиной ЧП в министерстве транспорта Якутии назвали лесные пожары в 2021 и 2022 годах.