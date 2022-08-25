Москва, 25 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Малая авиация России не остается без самолетов, сертификация воздушных судов типа «Байкал» и «Ладога» запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно. Об этом 25 августа сообщили в Минпромторге.

Правительство Забайкальского края Самолеты «Байкал»

«Малая авиация не останется без самолетов. Основой парка малой авиации станут новые самолеты типа «Байкал» (который в январе 2022 года совершил первый полет) и «Ладога», — сообщили в министерстве. — Их сертификация запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно, после чего начнется серийное производство этих самолетов».

Отмечается, что начало массового производства данных самолетов планируется раньше, чем теоретически возможно завершение реинжиниринга двигателя ТВС-2МС (3-5 лет).