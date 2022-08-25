Белград, 25 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В центре Белграда, под Бранковым мостом, появилось граффити в память о Дарье Дугиной. Об этом 24 августа сообщил телеканал Н1.

Sava52Bogdanovic Генеральный план набережной Белграда

Рядом с изображением Дугиной на фоне российского и сербского флага написано на русском языке: «Русская смерть — это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди».

Напомним, что российская журналистка и политолог Дарья Дугина 20 августа 2022 года была убита в результате террористического акта, который подготовили и совершили спецслужбы киевского режима.