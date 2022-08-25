Новосибирск, 25 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области 25 августа подписало соглашение с Новосибирским авиационным заводом им. В. П. Чкалова и Новосибирским государственным техническим университетом о развитии авиастроительного кластера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

«Работа по этому соглашению шла достаточно давно, содержание работы согласовано как с самим предприятием, которое определяет цели и задачи для этого соглашения, так и нашими образовательными учреждениям», — прокомментировал начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов министерства образования региона Андрей Головнин.

По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, реализация соглашения будет способствовать развитию партнёрских связей по вопросам подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов авиастроительной отрасли. А также поможет в развитии инновационной производственной, научно-исследовательской и инжиниринговой деятельности.