Симферополь, 25 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Десять туристов, в том числе пятеро детей, которых на «банане» отнесло к дикому пляжу, эвакуировали сотрудники «Крым-Спас» 24 августа, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гора Аю-Даг

Накануне около 15:10 спасателям поступила информация о том, что за три часа до этого из Партенита в море на водном аттракционе «банан» вышли десять человек, в том числе пять несовершеннолетних. Штормом «банан» прибило к дикому пляжу на горе Аю-Даг, и туристы не могли самостоятельно вернуться — вокруг горы и лес, ориентироваться там сложно. Связи с ними также нет, так как телефоны они оставили на берегу.

Спасатели добрались до потерявшихся туристов. Их было решено эвакуировать по воде. На «банане» все десять человек было доставлены к прибывшему катеру ГИМС, а затем — на берег детского центра «Артек».