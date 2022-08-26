Василий Иванов, Сергей Кузьмичёв,
26 августа 2022, 08:49 — REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2022» завершил свою работу 21 августа. Можно бесконечно долго рассуждать о степени его эффективности и нужности вообще, уместности во время спецоперации на территории бывшей УССР, «не такой» направленности экспозиции, обвинять в «показушности» и «парадности».
Но мы этого делать не будем, так как подобных «рассуждателей» на просторах интернета и в СМИ хватает с избытком.
«Патриот-Экспо — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Патриот-Экспо — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Многоцелевой бронированный автомобиль «Рысь»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вездеход «Русак»
Василий Иванов © ИА REGNUM
122-мм гаубица Д-30
Василий Иванов © ИА REGNUM
Аварийно-спасательная машина тяжелого класса КамАЗ-43 118
Василий Иванов © ИА REGNUM
Демонстрация действий по оказанию первой медицинской помощи
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Патриот-Экспо — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Костюмы водолазов
Василий Иванов © ИА REGNUM
На стенде клуба болельщиков конкурсов ВМФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27
Василий Иванов © ИА REGNUM
Продукция Поволжского государственного технологического университета
Василий Иванов © ИА REGNUM
Станция помех многофункциональная наземная 1Л262Э
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ракета «БРАМОС» на Су-30 МКИ российско-индийского производства
Василий Иванов © ИА REGNUM
Маскировочный макет танка Т-80 от РУСБАЛА
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вездеход «Бурлак» — скорая медицинская помощь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вертолет Ми-35П
Василий Иванов © ИА REGNUM
Боекомплект Ми-35П
Василий Иванов © ИА REGNUM
Робот «Веном Терм»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд челябинского радиозавода «Полет» на «Роботеке-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд Super Motorika на «Роботеке-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Promobot представил свою продукцию на «Роботеке-2022» на форуме «Армия-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Робот-рыба
Василий Иванов © ИА REGNUM
Электрическая зарядная станция «ФОРА»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На фоне всех интернет-причитаний вокруг «Армии-2022» следует отметить главное — хорошо, что такой форум есть. Без него точно было бы хуже.
Да, хотелось бы, чтобы новая техника поступала в наши вооруженные силы быстрее и больше. Очень хотелось бы.
Да, хотелось бы, чтоб военные и другие силовики не испытывали недостатка ни в одном наименовании нужного вооружения, снаряжения и оборудования.
Хотелось бы, чтобы между изобретением и внедрением проходило минимальное время.
Много чего хотелось бы.
Вертолет Ми-28НЭ
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Патриот-Экспо — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
БПЛА «Орион-Э»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Снегоболотоход «Пластун»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд военной полиции на «Патриот-Экспо — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Патриот-Экспо — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Включив холодный рассудок, хотелось бы напомнить, что на войне почти всегда и почти всего не хватает. Времени, сил, людей, боеприпасов, техники, снаряжения и много чего ещё. Даже когда чего-то достаточно, всегда хочется побольше. Два выстрела в твоего врага всегда лучше одного.
Для того чтобы на поле боя было чего-то достаточно, надо, извините за банальность, работать. Работать мозгами, руками, финансовыми потоками, логистическими цепочками и много еще чем. И всё это должно работать вместе, в идеале не мешая друг другу.
Поэтому и нужны крупные площадки, на которых можно «других посмотреть и себя показать».
Выставочные залы павильона «Алмаз-Антей»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставочные залы павильона «Алмаз-Антей»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зал корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Крылатая ракета Х-22
Василий Иванов © ИА REGNUM
В павильоне Роскосмоса
Василий Иванов © ИА REGNUM
Макет космического аппарата «Пион-НКС»
Василий Иванов © ИА REGNUM
В павильоне Роскосмоса
Василий Иванов © ИА REGNUM
В павильоне госкорпорации «Ростех»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставочное пространство «Ростеха»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Макет действий различных видов техники
Василий Иванов © ИА REGNUM
Макет боевой машины БМ-1 «ТОС-1А»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставочное пространство «Ростеха»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пистолет космонавта ТП-82
Василий Иванов © ИА REGNUM
Масштабные модели продукции «Рыбинской верфи»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Униформа арктических войск
Василий Иванов © ИА REGNUM
Образцы униформы и вооружения
Василий Иванов © ИА REGNUM
В павильоне «Калашников»
Василий Иванов © ИА REGNUM
В павильоне «Калашников»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Карабин охотничий СВ-21
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспозиция пистолетной линейки продукции «Калашникова»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автоматы на стенде в павильоне «Калашников»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ракетный стенд
Василий Иванов © ИА REGNUM
Если немного напрячь память, то можно вспомнить, что многие образцы новой техники и вооружения, появлявшиеся на форумах «Армия» как экзотические штучки, вполне себе применяются на полях спецоперации. Т-90М «Прорыв», БМПТ «Терминатор», дроны-камикадзе «Ланцет» и много чего еще.
Да, хотелось бы, чтоб их было больше. Как было сказано выше, много чего хотелось бы.
Процесс поумнения бесконечен. Совершенству нет предела. Дорогу осилит идущий. И это прекрасно и правильно.
«Патриот-Экспо — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд МФТИ на «Патриот-Экспо — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд Китая на «Патриот-Экспо — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Самолет дальнего обнаружения Kongjin-500
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд Китая на «Патриот-Экспо — 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
БПЛА «Атака-2Е» Wing Loong-2
Василий Иванов © ИА REGNUM
Тренажер с имитацией парашютного полета
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вакуумная терапия
Василий Иванов © ИА REGNUM