26 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Василий Иванов, Сергей Кузьмичёв, , 08:49 — REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2022» завершил свою работу 21 августа. Можно бесконечно долго рассуждать о степени его эффективности и нужности вообще, уместности во время спецоперации на территории бывшей УССР, «не такой» направленности экспозиции, обвинять в «показушности» и «парадности».

Но мы этого делать не будем, так как подобных «рассуждателей» на просторах интернета и в СМИ хватает с избытком.

«Патриот-Экспо — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Патриот-Экспо — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Многоцелевой бронированный автомобиль «Рысь» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вездеход «Русак» Василий Иванов © ИА REGNUM

122-мм гаубица Д-30 Василий Иванов © ИА REGNUM

Аварийно-спасательная машина тяжелого класса КамАЗ-43 118 Василий Иванов © ИА REGNUM

Демонстрация действий по оказанию первой медицинской помощи Василий Иванов © ИА REGNUM

«Патриот-Экспо — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Костюмы водолазов Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде клуба болельщиков конкурсов ВМФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Василий Иванов © ИА REGNUM

Продукция Поволжского государственного технологического университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Станция помех многофункциональная наземная 1Л262Э Василий Иванов © ИА REGNUM

Ракета «БРАМОС» на Су-30 МКИ российско-индийского производства Василий Иванов © ИА REGNUM

Маскировочный макет танка Т-80 от РУСБАЛА Василий Иванов © ИА REGNUM

Вездеход «Бурлак» — скорая медицинская помощь Василий Иванов © ИА REGNUM

Вертолет Ми-35П Василий Иванов © ИА REGNUM

Боекомплект Ми-35П Василий Иванов © ИА REGNUM

Робот «Веном Терм» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд челябинского радиозавода «Полет» на «Роботеке-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд Super Motorika на «Роботеке-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Promobot представил свою продукцию на «Роботеке-2022» на форуме «Армия-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Робот-рыба Василий Иванов © ИА REGNUM

Электрическая зарядная станция «ФОРА» Василий Иванов © ИА REGNUM

На фоне всех интернет-причитаний вокруг «Армии-2022» следует отметить главное — хорошо, что такой форум есть. Без него точно было бы хуже.

Да, хотелось бы, чтобы новая техника поступала в наши вооруженные силы быстрее и больше. Очень хотелось бы.

Да, хотелось бы, чтоб военные и другие силовики не испытывали недостатка ни в одном наименовании нужного вооружения, снаряжения и оборудования.

Хотелось бы, чтобы между изобретением и внедрением проходило минимальное время.

Много чего хотелось бы.

Вертолет Ми-28НЭ Василий Иванов © ИА REGNUM

«Патриот-Экспо — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

БПЛА «Орион-Э» Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегоболотоход «Пластун» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд военной полиции на «Патриот-Экспо — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Патриот-Экспо — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Включив холодный рассудок, хотелось бы напомнить, что на войне почти всегда и почти всего не хватает. Времени, сил, людей, боеприпасов, техники, снаряжения и много чего ещё. Даже когда чего-то достаточно, всегда хочется побольше. Два выстрела в твоего врага всегда лучше одного.

Для того чтобы на поле боя было чего-то достаточно, надо, извините за банальность, работать. Работать мозгами, руками, финансовыми потоками, логистическими цепочками и много еще чем. И всё это должно работать вместе, в идеале не мешая друг другу.

Поэтому и нужны крупные площадки, на которых можно «других посмотреть и себя показать».

Выставочные залы павильона «Алмаз-Антей» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставочные залы павильона «Алмаз-Антей» Василий Иванов © ИА REGNUM

Зал корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Василий Иванов © ИА REGNUM

Крылатая ракета Х-22 Василий Иванов © ИА REGNUM

В павильоне Роскосмоса Василий Иванов © ИА REGNUM

Макет космического аппарата «Пион-НКС» Василий Иванов © ИА REGNUM

В павильоне Роскосмоса Василий Иванов © ИА REGNUM

В павильоне госкорпорации «Ростех» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставочное пространство «Ростеха» Василий Иванов © ИА REGNUM

Макет действий различных видов техники Василий Иванов © ИА REGNUM

Макет боевой машины БМ-1 «ТОС-1А» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставочное пространство «Ростеха» Василий Иванов © ИА REGNUM

Пистолет космонавта ТП-82 Василий Иванов © ИА REGNUM

Масштабные модели продукции «Рыбинской верфи» Василий Иванов © ИА REGNUM

Униформа арктических войск Василий Иванов © ИА REGNUM

Образцы униформы и вооружения Василий Иванов © ИА REGNUM

В павильоне «Калашников» Василий Иванов © ИА REGNUM

В павильоне «Калашников» Василий Иванов © ИА REGNUM

Карабин охотничий СВ-21 Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция пистолетной линейки продукции «Калашникова» Василий Иванов © ИА REGNUM Автоматы на стенде в павильоне «Калашников» Василий Иванов © ИА REGNUM

Ракетный стенд Василий Иванов © ИА REGNUM

Если немного напрячь память, то можно вспомнить, что многие образцы новой техники и вооружения, появлявшиеся на форумах «Армия» как экзотические штучки, вполне себе применяются на полях спецоперации. Т-90М «Прорыв», БМПТ «Терминатор», дроны-камикадзе «Ланцет» и много чего еще.

Да, хотелось бы, чтоб их было больше. Как было сказано выше, много чего хотелось бы.

Процесс поумнения бесконечен. Совершенству нет предела. Дорогу осилит идущий. И это прекрасно и правильно.

«Патриот-Экспо — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд МФТИ на «Патриот-Экспо — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд Китая на «Патриот-Экспо — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Самолет дальнего обнаружения Kongjin-500 Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд Китая на «Патриот-Экспо — 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

БПЛА «Атака-2Е» Wing Loong-2 Василий Иванов © ИА REGNUM

Тренажер с имитацией парашютного полета Василий Иванов © ИА REGNUM