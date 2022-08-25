Москва, 25 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Повысить конкурентоспособность малого и среднего бизнеса возможно через субсидий на возмещение затрат, связанных с продвижением товаров в региональных СМИ, отметил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

duma. gov.ru Александр Демин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Центробанка под 4,5% и 3% годовых соответственно.

Дёмин пояснил, что с уходом некоторых социальных сетей бизнес потерял площадки для рекламы своей продукции. Наружная реклама и реклама на телевидении, по его словам, слишком дорога для МСП.

«Знаю, что в некоторых субъектах Российской Федерации, например в Москве, приняты нормативные правовые акты, предусматривающие возмещение субъектам МСП части затрат, связанных с продвижением товаров», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Также, добавил Дёмин, российское правительство предусмотрело возможность возмещения затрат на рекламу, связанную с продвижением только потребительских непродовольственных товаров российских производителей и только на телевидении, вне зависимости от наличия статуса МСП, при условии выполнения определённых показателей по выручке, полученной от реализации рекламируемых товаров или услуг.

«Написал письмо министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой рассмотреть предоставление субсидии субъектам МСП — производителям товаров на территории субъекта Российской Федерации — на возмещение затрат, связанных с продвижением товаров в региональных СМИ», — заключил парламентарий.