Кишинёв, 25 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Правительство Молдавии утвердило предложенный министерством инфраструктуры план на случай прекращения поставок газа из России. Об этом на заседании объявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Handmade-paradise.ru Без отопления

«Этот проект был представлен несколько недель назад, он прошёл через обширные обсуждения, это план подготовки ко многим возможным событиям. Проект утверждён», — сказала Гаврилица.

Принятый план предполагает три варианта развития событий: ограничение поставок на 35%, на 50%, а также полное прекращение поставок. При первом варианте в центральной отопительной системе снизят температуру на 10% и переведут сахарные заводы на альтернативное топливо.

При втором варианте дополнительно планируется начать пользоваться стратегическими запасами газа и кредитом Европейского банка реконструкции развития (ЕБРР), выделенным на покупку голубого топлива не в России.

По полном прекращении поставок газа из РФ допускается временно отключить от отопления часть абонентов. В первую очередь это будут школы, а учеников переведут на дистанционное обучение.

Напомним, в Молдавии не нашлось денег на оплату Газпрому за поставку газа в августе. Вместо использования кредита ЕБРР, у российской стороны попросили отсрочку до 1 сентября. В Газпроме согласились в виде исключения.