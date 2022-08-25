Москва, 25 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В России существует риск банкротства угольных компаний из-за роста издержек на фоне санкций. Такое предположение высказывают представители Минэнерго, Минпромторг и бизнеса, передают «Известия» со ссылкой на протокол заседания комиссии по энергетике Госсовета от 10 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

Угольная отрасль России столкнулась с потерей рынков сбыта, увеличением себестоимости продукции, ограничениями по экспорту и существенным ростом логистических затрат.

В министерствах полагают, чтобы предотвратить банкротства компаний угольной и металлургической промышленности, нужно внести корректировки в налоговое законодательство и снизить нагрузку на бизнес.

В частности, Минэнерго предлагает изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Если власти примут предложение Минэнерго, мера может снизить нагрузку на бизнес примерно на 4 млрд рублей в год.

ИА REGNUM ранее сообщало, ро данным Росстата, в 2020 году добыча угля сократилась за год на 6,3%.

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