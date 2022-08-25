Ульяновск, 25 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области огонь с загоревшейся в поле машины перекинулся на лесной массив, преодолев минерализованную полосу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Лесной пожар произошёл 24 августа в Новочеремшанском лесничестве Новомалыклинского района возле села Елховый Куст. На момент обнаружения горело 0,3 гектара леса, в ходе тушения площадь пожара достигла 1,5 гектара.

«По предварительным данным, загорелся автомобиль, стоящий в поле, после чего огонь перешёл в лес, несмотря на обустроенную минерализованную полосу», — отмечают в минприроды.

В ведомстве добавляют, что распространению огня также способствовали погодные условия.

По данным МЧС, 24 августа в Ульяновской области также потушили три травяных пожара и ликвидирована выявленная термическая точка — неконтролируемый пал сухой растительности.

Отметим, что в лесах с 23 по 31 августа действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность), во всех районах Ульяновской области введён особый противопожарный режим. Главами муниципалитетов установлены дополнительные требования пожарной безопасности, организованы профилактические мероприятия.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными при обращении с огнём и не проявлять беспечность, напоминая, что оперативно принятые противопожарные меры оградят от огненной стихии и спасут жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее министр министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматуллина заявляла, что с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области потушили 17 лесных пожаров, при этом причиной 12 возгораний стало неосторожное обращение с огнём местного населения.

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