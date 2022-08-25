25 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление канадского министра иностранных дел Мелани Жоли о том, что Канада готова вернуть Германии пять оставшихся турбин для «Северного потока».

Анна Царькова, , 12:41 — REGNUM Канада готова вернуть Германии пять оставшихся турбин для «Северного потока», которые на текущий момент находятся в Монреале на ремонте. Об этом 24 августа заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.

ФРГ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это было решение, которое мы приняли», — сказала она, добавив, что об этом Канаду попросила Германия.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в связи с санкциями Газпром не принял (и, видимо, не примет) у Германии турбины обратно, и правильно делает. Иные также предположили, что, возможно, тот факт, что Газпром не принимает турбины для «Северного потока», поспособствует тому, что может быть запущен «Северный поток — 2». Были и те, кто отметил, что России вообще не стоит продавать врагам газ.

«Колбаса (канцлер ФРГ — А. Ц.) теперь будет турбо-канцлером», — иронизирует Natalie.

«Ну все же понимают, да, для чего ещё 5 турбин отдают? Чтобы одна не скучала, толпой-то веселее», — шутит «Добрый Заяц».

«Троллинг высшей степени», — добавил La kl.

«Ах вот для чего «Сименс» в «Твиттере» написал, что она (турбина — А. Ц.) одна и скучает. Это чтобы ей компанию прислали. А если серьезно, — мне кажется, Канада просто глумится над Олафом [Шольцем], явно понимая, что дальше Германии в обход договора они никуда не поплывут», — отметил Valera.

«Мы свято соблюдаем принятые против нас газовые санкции. Похвалили бы, неблагодарные», — с сарказмом призвал Sernat.

«Турбина вещь очень сложная. С ней должны были провести регламентное обслуживание, заполнить все соответствующие документу и вернуть Газпрому турбину соответствующим образом. А тут неизвестно как обслуживание произвели, неизвестно, что с турбиной делали, когда транспортировали. А что будет, если турбину плохо обслужили? Что будет, если её повредили по время транспортировки? На кого лягут расходы в таком случае? А если турбину запустят в работу, и она взорвётся?» — написал Владимир М.

«Ещё более по другим причинам. Если тупо закрыть вентиль — это нарушение контрактов с выплатой неустойки, а если на турбине повредить пару датчиков, можно сказать, что турбина обслуживается Вами, и именно на Вас лежит юридически ответственность, а значит, никакие суды не докажут иного. Без снятия санкций хоть одну, хоть 5 турбин никто не заберёт. Цели иные», — ответил Владимиру М. Sv220vs.

«Теперь у Германии будет шесть турбин», — смеется Андрей.

Газовая турбина Pro-Per Energy Services

«Мне кажется, наши жестко «Северный поток — 2» так продавливают. Я, конечно, только за, если это так», — выразила предположение Natasha.

«Пусть снимает санкции, потом возьмём. Дожать надо…» — призвал один из участников обсуждения.

«Теперь Шольц не сможет каждый день принимать душ. Его тоже, как и соотечественников, ожидают четыре точки», — иронизирует Лилия.

«А нам не нужна турбина до подключения СП-2», — с сарказмом добавила Марина Р.

«Турбины можно и забрать, но газ поставлять врагам — это идиотизм высшей степени…» — отметил Djimbo.

«А как зарабатывать тогда, если не продажей ресурсов?» — спросил у него (Djimbo) еще один участник обсуждения.

«Кроме врагов, наш газ хотят купить многие другие страны, и более того, уже покупают и наращивают объёмы. Со временем вообще [надо] запретить продавать сырьё из России, а только продукты глубокой переработки с большой добавленной стоимостью», — ответил ему Djimbo.

«Шольц музей откроет. Денег заработает. Немец туда будет приходить и смотреть, зная, что в этих турбинах было тепло и уют. От этой мысли, может, и сам согреется», — пошутил Афанасий.

«Пусть думают дальше, пока не догадаются, что без гарантийного полиса Газпром не возьмёт. А гарантию из-за санкций никто не даст», — подчеркнула Зоя.

«Эти жулики уже не знают, как выкрутиться, как обойти свои собственные санкции», — подытожил Виктор.