Уфа, 25 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Обстоятельства убийства ветерана Великой Отечественной войны устанавливают в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

mosaic36 Убийство

Сообщается, что утром 25 августа 2022 года стражи порядка Илишевского района получили информацию об обнаружении тела 95-летнего мужчины с признаками насильственной смерти во дворе его частного дома в деревне Кадырово.

Отмечается, что тело фронтовика обнаружила женщина, которая ухаживала за ним.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Расследование дела продолжается.