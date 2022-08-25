В Башкирии возбудили дело по факту убийства фронтовика
Уфа, 25 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Обстоятельства убийства ветерана Великой Отечественной войны устанавливают в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
mosaic36
Убийство
Сообщается, что утром 25 августа 2022 года стражи порядка Илишевского района получили информацию об обнаружении тела 95-летнего мужчины с признаками насильственной смерти во дворе его частного дома в деревне Кадырово.
Отмечается, что тело фронтовика обнаружила женщина, которая ухаживала за ним.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Расследование дела продолжается.