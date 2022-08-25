Владивосток, 25 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве и разбое 15-летней давности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ края.

Prokuror-kaluga.ru Суд над убийцами

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В сентябре 2006 года у торца дома по улице Калининской в Лесозаводске фигурант распивал спиртные напитки с приятелями, в какой-то момент у них закончился алкоголь, а денег не было. Обвиняемый, увидев проходящую мимо женщину, в руках которой была сумка, предположил, что в ней могут находиться деньги или что-то ценное. Мужчина проследил за жертвой и напал на неё, пытаясь отнять сумку. Он сбил с ног женщину и нанес несколько ударов руками по голове. Потом обвиняемый ещё нанес не менее 14 ударов ногами по голове. Женщина скончалась на месте.

«При отсутствии очевидцев преступления на протяжении 15 лет виновному удавалось скрывать свою причастность к убийству, вместе с тем, комплексом согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий события достоверно установлены, вина обвиняемого нашла своё объективное подтверждение», — добавили следователи.

Фигуранту предъявлено окончательное обвинение, уголовное дело направлено в суд. Несмотря на давность преступления, убийце грозит пожизненный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 61-летнего мужчину признали виновным в убийстве сына. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.