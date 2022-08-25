Ростов, Ярославская область, 25 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. 24 августа в Ярославской области на перегоне Деболовская — Ростов поезд сбил 37-летнего велосипедиста. О ЧП очевидцы рассказали в социальных сетях.

Neu-Zwei Поезд

Известно, что мужчина проигнорировал запрещающий светофор, опущенный шлагбаум и заградительное устройство. На сигнал, поданный машинистом, велосипедист тоже не отреагировал. Предположительно, он был пьян. Очевидцы рассказывают, что машинист применил экстренное торможение.

«Однако ввиду малого расстояния до пострадавшего наезда избежать не удалось. В результате чего местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.