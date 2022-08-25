Якутск, 25 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Жительница Якутии, отправившаяся в командировку на плавсредстве, утонула не смотря на то, что была в спасательном жилете. Лодка перевернулась, в ней находились четыре пассажира, сообщила «Комсомольская правда».

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Троих людей успели посадить в судно, проплывавшее мимо. ЧП случилось в Усть-Майском районе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии передано в суд уголовное дело о гибели пассажира плавсредства из-за переохлаждения. В смерти человека обвиняют 40-летнего якутянина, владельца маломерного судна «Крым».