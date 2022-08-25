Иркутск, 25 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Иркутской области создано 48 приемных семей для пожилых граждан и инвалидов, в них проживают 55 человек, в том числе 23 гражданина, страдающих ментальными нарушениями, — сообщает 25 августа телеграм-канал правительства Приангарья.

Pixabay.com Пожилые люди

«Приемная семья — это форма жизнеустройства и социальной помощи пожилым людям и инвалидам в виде совместного проживания и ведения общего хозяйства с гражданином, осуществляющим уход. По отзывам участников, они обрели новые семьи, близких людей, внимание и заботу. Все это положительно сказывается на психологическом состоянии и здоровье пожилого человека», — пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Как сообщало ИА REGNUM, на мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ» 24 июня стартовал показ документального фильма о том, как при поддержке национального проекта «Демография» система долговременного ухода (СДУ) помогает реализовать право на долгую, достойную жизнь и профессиональный уход.

Закон о приемной семье для пожилых людей и инвалидов в Иркутской области действует с 2019 года. Гражданам, оказывающим социальные услуги в рамках приемной семьи, устанавливается ежемесячная выплата. В одной приемной семье могут получать обслуживание не более двух человек.

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