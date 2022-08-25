В Коми лесной пожар подошел к жилым домам Ухты
Ухта, Коми, 25 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Вблизи жилых домов Ухты бушует лесной пожар, сообщает правительство республики.
(сс) skeeze
Лесной пожар
«Горение интенсивное с большим количеством дыма. Борьба с огнём затруднена жаркой погодой, отсутствием осадков и большим количеством горючего материала. Пожар развивается на бывшем торфяном болоте, искусственно осушенном в конце прошлого столетия», — сообщили в ведомстве.
На месте пожара работает руководство и специалисты Коми лесопожарного центра, а также Ухтинского лесничества и добровольцы.