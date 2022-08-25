Ярославль, 25 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Студенты Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова разработали приложение, способное оценивать загруженность парковок. В открытом доступе оно может появиться уже к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сотрудник start-up студии «Структура» ЯрГу им. П. Г. Демидова Егор Смурыгин.

TeroVesalainen Мобильное приложение с навигацией

Идея создать приложение появилась в 2021 году во время участия в хакатоне, который был посвящён транспорту и логистике. По словам Егора Смурыгина, там команда ЯрГУ увидела приложение «Московский транспорт» и решила, что подобное можно реализовать и в Ярославской области. Начать решили именно с парковок. Прототип приложения показали на Ярославском градостроительном форуме, который прошёл в столице региона с 23 по 24 августа 2022 года.

«Суть работы заключается в том, что нейросеть обрабатывает данные с камер и сообщает, насколько загружено то или иное парковочное место. Раньше мы тестировали без камер и нейросеть показала высокую точность. На градостроительном форуме нам сообщили, что мы можем использовать камеры системы «Безопасный город», — рассказал Егор Смурыгин.

Пока что приложение ещё нужно дорабатывать, однако демидовцы надеются протестировать его в ближайшее время.

«Мы бы хотели в центре города, я думаю, что это будет улица возможно Кирова, возможно Большая Октябрьская, какую-либо парковку выберем и попробуем применить именно там», — пояснил разработчик.

В открытом доступе для всех ярославцев приложение может появиться уже в конце 2022 года.