Оренбург, 25 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Оренбургскую область по приглашению губернатора Дениса Паслера приехали экологические инспекторы Всероссийского общества охраны природы. Они начали серию рейдов по нелегальным свалкам и несанкционированным местам накопления отходов, сообщили 25 августа в пресс-службе областного правительства.

ИА REGNUM Свалка

Инспекторы-экологи используют для анализа ситуации данные аэросъемки территорий, где есть признаки нарушений природоохранного законодательства и правил обращения с отходами. Собранные данные передаются правоохранителям и надзорным органам для принятия мер.

«Мы поэтапно работаем над ликвидацией несанкционированных свалок. С 2019 года провели большую ревизию, составили перечень объектов, получили первое финансирование на рекультивацию самых проблемных из них. Однако эта работа не даст эффекта, если параллельно будут расти новые массивы мусора. Необходимо исключить формирование новых свалок, особенно опасных отходов», — подчеркнул губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

В регионе выявили около 800 несанкционированных свалок. С 2020 года приступили к их системной ликвидации. На 2022–2024 годы из областного бюджета на эти цели выделят 652 млн рублей.

Шесть объектов вошли в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Это свалки в Оренбурге, Медногорске и Новотроицке. Работы по их рекультивации завершатся до конца 2024 года.

Кроме того, с 2020 года в регионе действует Единая система экомониторинга. Сейчас это 43 стационарных и пять передвижных постов Экологической службы Оренбургской области. Участвуют в системе и добывающие предприятия региона. Результаты мониторинга находятся в открытом доступе.

Серьёзный ущерб состоянию атмосферного воздуха наносят не только промышленность и транспорт, но и незаконное сжигание мусора. Следующими под проверку экологами Всероссийского общества охраны природы попадут именно такие источники загрязнения.