Донецк, 25 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 10 снарядов калибра 152 мм, сообщили 25 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:30 (совпадает с мск) — населенный пункт Отрадовка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 августа киевские боевики выпустили по Калининскому району Донецка четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

Читайте также: Киевские боевики обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS