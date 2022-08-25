Анапа, Краснодарский край, 25 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Официальный гимн появился у города-курорта Анапы, он был утверждён на сессии горсовета 25 августа, сообщили в администрации города.

Admkrai.krasnodar.ru Пляж Анапы

Конкурс на лучший проект гимна провели в конце 2021 года, на него поступило более 20 заявок из Анапы, Мурманской и Свердловской областей, Удмуртии, Москвы, Пензы, Вологды и Екатеринбурга.

По итогам конкурсного отбора наиболее соответствующим требованиям был признан вариант гимна под названием «Анапа — любовь моя», автором слов для которого стал поэт, заслуженный артист РФ Николай Денисов, а музыку написала известный композитор, заслуженный деятель искусств РФ Лора Квинт.

«Депутаты поддержали решение о том, чтобы это произведение стало гимном нашего города. С этого дня «Анапа — любовь моя» будет звучать на официальных мероприятиях вместе с гимнами России и Краснодарского края», — уточнили в мэрии.