Берлин, 25 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На все экономические вопросы Германия раз за разом давала один и тот же ответ: жесткая экономия. Но, в отличие от других стран ЕС, проблема Германии заключается не в чрезмерных инвестициях или избытке капитала. Поэтому жесткая экономия просто усилила недостаток инвестиций в стране и сделала ее экономику менее устойчивой к последнему энергетическому шоку. Об этом 25 августа пишет Financial Times.

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Дело не только в отсутствии творческого подхода к решению проблем, но и в том, что для сегодняшней Германии жесткая экономия — это неверный путь.

Турбулентность после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов уже сбила рост ВВП Германии с курса. И по сей день экономика не сумела вернуться к докризисным темпам. Еще в начале 2022 года пандемия обнажила уязвимые места, возникшие в результате недостаточного инвестирования в Германии.

СВО, которую проводит Россия, — это последнее потрясение для спроса и предложения в Германии. Бундесбанк и министерство финансов, похоже, считают, что этот удар по экономике следует просто принять. Но ужесточение фискальной и монетарной политики, за которое они выступают, еще больше подавит спрос.

Более того, есть признаки того, что экономический рост в Германии продолжит снижаться. Чтобы повернуть эту тенденцию, когда возникающие один за другим кризисы складываются в тревожную картину, требуются решительные действия и переосмысление экономической модели страны.

Вместо жесткой экономии, немецким финансово-экономическим властям следует создать положительный шок, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный предложению, и смягчить воздействие инфляции.

Германия может инвестировать в государственную инфраструктуру в масштабах, напоминающих план Маршалла. В частности, инвестиции в энергетическую инфраструктуру, подобно плану Next Generation EU, который Германия поддержала во время пандемии, повысят безопасность страны, ускорят ее «зеленый» переход и создадут положительный инновационный эффект.

Учитывая масштаб германской экономики, увеличение расходов внутри страны будет способствовать росту всего ЕС. В свою очередь, глубокая интеграция страны в экономику ЕС приведет к тому, что эти экономические выгоды вернутся в саму Германию.