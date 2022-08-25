Кубинка, Московская область, 25 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Первый беспилотник вертолётного типа прошёл сертификацию в России. Аппарат БВС ВТ 440 разработан Научно-производственным предприятием «Радар ммс», рассказал исполнительный директор предприятия Иван Анцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2019»

Он отметил, что БВС ВТ 440 — первый вертолёт-беспилотник, сертифицированный в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Машине присвоен бортовой номер, она выполняет «задачи в интересах» России.

«Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто ещё не сертифицировался, мы стали первыми», — сообщил Анцев РИА Новости на прошедшем недавно форуме «Армия-2022».

У компании есть все возможности для серийного производства таких беспилотников, добавил он.

Беспилотник с полезной нагрузкой 100 кг может находиться в воздухе до четырёх часов. Его взлётная масса 440 кг, крейсерская скорость — 150 км/ч. Вертолёт может также выполнять мониторинговые задачи или вести геологоразведку.

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