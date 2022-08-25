Барнаул, 25 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Ветераны боевых действий в Алтайском крае могут получить льготу по транспортному налогу. Соответствующие поправки в закон «О транспортном налоге на территории Алтайского края» 25 августа утвердили депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

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По словам заместителя председателя АКЗС, председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению Дениса Голобородько, всего на льготу в Алтайском крае потенциально могут претендовать более 23 тысяч человек, из них 21 813 человек — это ветераны боевых действий, еще чуть больше 1 500 человек — члены семей погибших (умерших) силовиков и военнослужащих.

«Это ощутимая мера поддержки тем лицам, которые выполняли боевые задачи. И очень важно, что по инициативе губернатора закон распространится и на членов семей погибших», — отметил депутат.

Претендовать на налоговую льготу смогут ветераны боевых действий, которые владеют автомобилями мощностью до 100 л. с. Как сообщает телеграм-канал АКЗС, с совместной инициативой на августовскую сессию вышли фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

«Нулевая» ставка начнет действовать с 1 января 2023 года. Отметим, что согласно последним изменениям в федеральный закон «О ветеранах» участники спецоперации на территории б. УССР и в Донбассе также могут получить статус ветеранов боевых действий — он установлен как для военнослужащих, так и для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур и для гражданских лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, также в алтайском парламенте 25 августа приняли закон о налоговых льготах для предпринимателей.

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