Москва, 25 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В России число случаев хищения денежных средства клиентов банков кибермошенниками во II квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,8%, до 211,2 тыс., сообщается 25 августа на сайте Центробанка РФ.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

В апреле–июне общий размер ущерба, нанесённый гражданам мошенниками, сократился на 5,5%, до 2,8 млрд рублей. При этом с мая вновь наблюдается рост количества звонков и рассылок от злоумышленников.

За II квартал регулятор заблокировал 117,6 тыс. телефонных номеров, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти в 10 раз. Число заблокированных мошеннических интернет-ресурсов возросло более чем в три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники начали использовать новый вид обмана — они звонят гражданам и представляются сотрудниками Центробанка России.

Читайте подробне: Центробанк предупредил жителей РФ о новой уловке мошенников