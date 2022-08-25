Новосибирск, 25 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Власти готовы поддержать запуск программы обучения студентов из Мьянмы в новосибирских вузах. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время встречи у с делегацией Мьянмы на площадке форума «Технопром-2022», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с делегацией Мьянмы

«Надо определить список конкретных специальностей, по которым требуется подготовка квалифицированных кадров», — уточнил Травников.

Отметим, что во время встречи были рассмотрены вопросы налаживания прямых контактов между вузами, обмена студентами, обучения для аспирантов, программ стажировок и перспектив взаимодействия с Сибирским отделением Российской академии наук.

«Мьянма — страна, нуждающаяся в технологиях, технологическое развитие чрезвычайно важно для нас, — отметил постоянный секретарь министерства науки и технологий Мьянмы доктор Сай Чжо Наинг Оо. — Поэтому мы заинтересованы в расширении образовательных и научных связей с Новосибирской областью, в массовом обучении наших студентов в новосибирских вузах — особенно в сфере ИТ-технологий, биотехнологий, инженерных специальностей. Учитывая сегодняшнюю международную обстановку, Мьянма рассматривает Новосибирскую область как крайне благоприятный регион для своих студентов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 августа в Новосибирске стартовал Международный форум технологического развития «Технопром» — крупнейшее технологическое мероприятие России.