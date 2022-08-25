Архангельск, 25 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Архангельске оператора почтового отделения оштрафовали за присвоения средств, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

«В декабре 2021 года оператор одного из отделений почтовой связи областного центра, получив денежные средства для оплаты за коммунальные услуги, присвоила их, обратив в свою пользу», — сообщили в ведомстве.

Подследственная признала свою вину, чистосердечно раскаялась в содеянном и возместила причиненный ущерб, решением судьи ей назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление федеральной почтовой службы по Мурманской области извинилось за сотрудника , который в течение двух лет присваивал деньги пожилой мурманчанки.