Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В связи с изменением Warner Bros. Discovery плана выхода ряда фильмов картина «Шазам! 2» выйдет позже запланированной даты. Об этом 25 августа пишет Deadline.

Цитата из к/ф «Шазам!». реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США «Шазам!»

Компания уже изменила дату премьеры киноленты «Аквамен и потерянное царство», вследствие чего её прокатное окно закроет «Шазам! 2». Картина выйдет 17 марта 2023 года вместо 21 декабря 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Аквамен и потерянное царство» выйдет в прокат 25 декабря 2023 года вместо 17 марта 2023 года. Дата выхода «Флэша» не изменилась (23 июня 2023 года).