Салехард, 25 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. На Ямале 25 августа 2022 года стартовало строительство сразу шести медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Начало строительству положено одновременно в Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском, Губкинском, Муравленко и Коротчаево.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

В Муравленко появится новая взрослая поликлиника, в Губкинском и Тарко-Сале — современные педиатрические корпуса.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

Пресс-служба губернатора ЯНАО

В Коротчаево — участковая больница. В Тазовском возведут капитальное здание стационара, куда из деревянных зданий переедут хирургические и терапевтические отделения, санавиация и скорая.