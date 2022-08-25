Стокгольм, 25 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. 25 августа Центристы объявили, что партия намерена инвестировать 200 миллионов крон (20 млн долларов США) в национальную программу исследований женских болезней, которая существует в Швеции. Об этом написала газета Expressen.

Centerpartiet.se Анни Лёф

Деньги пойдут на исследования, среди прочего, родовых травм, эндометриоза, липедемы и вестибулита.

«Должен быть конец ситуации, в которой сотни тысяч женщин страдают молча. Пришло время во весь голос говорить здоровье женщин и о том, как мы можем его улучшить», — написала лидер Центристов Анни Лёф в статье для Expressen.

Центристы также представили предложение о том, чтобы женщины, которые в этом нуждаются, имели доступ к физиотерапии после родов. Они также хотят внедрить перспективу гендерной медицины во всех других областях системы здравоохранения.