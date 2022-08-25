Абакан, 25 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Абакане (Хакасия) возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

ru.torange.biz Уголовное дело

Уточняется, что дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

По данным следствия, 24 августа в соцсетях распространился видеоролик, демонстрирующий издевательства подростков над ребёнком. Подростки, предположительно, находясь на территории одной из школ Абакана, привязали к столбу ребёнка с помощью полиэтиленовой плёнки и издевались над ним.

Предварительно установлено, что 18 августа четверо подростков (13,15, 16 и 17 лет) купили в магазине рулон пищевой плёнки, пришли на территорию школы, где привязали к столбу уличного освещения своего 13-летнего приятеля. Они обмотали мальчика пищевой плёнкой, незаконно лишив его свободы.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент прокомментировал мэр Абакана Алексей Лёмин. Он подчеркнул, что по факту жестокой выходки подростков ведётся служебное расследование.