Благовещенск, 25 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. На палубе теплохода Амурской области, который плыл по реке Амур, состоялось торжественное мероприятие. С флагами, фигурами панды и бурого медведя там встретились делегации России и Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

F-jurist.ru Флаги России и Китая

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Торжественная встреча состоялась в рамках XII Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

«На палубе амурского теплохода, где развивались флаги обеих стран, расположились главные символы фестиваля — русский бурый мишка и китайская панда, а также девушки в национальных костюмах», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабный ХII международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» проходит в Приамурье с июня по сентябрь.