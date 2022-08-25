Запорожье, Бывш. УССР, , 11:44 — REGNUM За прошедшие сутки зафиксировано около 30 прилетов со стороны киевских боевиков в район Энергодара и Запорожской АЭС, из них 17 по самой территории АЭС, заявил 25 августа глава администрации области Евгений Балицкий.

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ Министерство обороны России

«За сутки было 29 обстрелов, мы фиксируем каждый прилет. 9 из них было по промышленной зоне, 17 по территории АЭС, и еще 3 мы фиксировали в районе Каменка-Днепровский», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, 23 августа было зафиксировано 73 прилета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков.

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