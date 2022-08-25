Запорожье, Бывш. УССР, 25 августа 2022, 11:44 — REGNUM За прошедшие сутки зафиксировано около 30 прилетов со стороны киевских боевиков в район Энергодара и Запорожской АЭС, из них 17 по самой территории АЭС, заявил 25 августа глава администрации области Евгений Балицкий.
По его словам, 23 августа было зафиксировано 73 прилета.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков.
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