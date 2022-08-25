Запорожье, Украина, 25 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. За прошедшие сутки зафиксировано около 30 прилетов со стороны киевских боевиков в район Энергодара и Запорожской АЭС, из них 17 по самой территории АЭС, заявил 25 августа глава администрации области Евгений Балицкий.

Министерство обороны России Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ

«За сутки было 29 обстрелов, мы фиксируем каждый прилет. 9 из них было по промышленной зоне, 17 по территории АЭС, и еще 3 мы фиксировали в районе Каменка-Днепровский», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, 23 августа было зафиксировано 73 прилета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны киевских боевиков.

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