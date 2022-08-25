Оренбург, , 11:44 — REGNUM В Оренбурге почти все учреждения образования имеют паспорта безопасности. Об этом на заседание городской антитеррористической комиссии отчиталась и. о. замглавы города по социальным вопросам — начальника управления образования Оренбурга Лариса Бебешко, сообщили 25 августа в пресс-службе мэрии.

Охрана

Из 297 образовательных объектов паспорта безопасности на 2022/2023 учебный год разработали 295 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования города.

По словам Бебешко, все образовательные организации оборудованы кнопками тревожной сигнализации и обеспечены физической охраной. На сегодняшний день переведены под вневедомственную охрану войск национальной гвардии 85 школ и 113 детских садов. Оставшиеся детсады и учреждения дополнительного образования, в которых кнопка тревожных сообщений выведена на пульт частных охранных организаций, будут также переведены на обслуживание Росгвардии до конца года.

На заседании муниципальной комиссии были подняты такие проблемы, как отсутствие в некоторых школах и детсадах оборудованных контрольно-пропускных пунктов, средств снижения скорости либо противотаранных устройств, лицензированной охраны. На отдельных объектах требуется ремонт ограждений, установка автономной системы оповещения и системы контроля управления доступом.

«Для обеспечения антитеррористической защищённости объектов образования в полном объёме требуется около 500 млн рублей. Потребность мы включили в проект бюджета на предстоящие три года. В этом (2022) году муниципальной программой «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Оренбург» на первоочередные мероприятия предусмотрено 15,3 млн рублей. На эти деньги мы, в том числе, полностью завершим перевод оставшихся объектов образования под вневедомственную охрану», — сказала чиновница.