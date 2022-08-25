Магнитогорск, Челябинская область, 25 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Челябинской области 47-летняя жительница Магнитогорска стала фигуранткой уголовного дела об истязании своего восьмилетнего сына. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Также даме вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Следователи считают, что она неоднократно избивала мальчика и разбила ему лицо.

Сейчас ребёнок проживает в другом регионе вместе со своей бабушкой. А следователи проводят расследование. Решается вопрос об избрании даме меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за жестокое обращение с детьми главным образом осуждают женщин. Но дело не в их жестокости, а том, что дети чаще всего живут со своими матерями.