Тбилиси, , 11:44 — REGNUM Член самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) был арестован, так как его подозревают в стрельбе из пистолета в сотрудников полиции. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Флаг Грузии Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

В ведомстве отреагировали на обвинения, распространяемые оппозиционными СМИ, что члена ЕНД задержали по политическим мотивам. Пресс-служба обнародовала видео с камеры, установленной на патрульной машине, где видно, как мужчина, сидя в автомобиле, стреляет из пистолета.

«В рамках следствия вскоре был установлен водитель автомобиля и установлено, что автомобилем «Опель» управлял А. М., 1985 г. р., — говорится в сообщении. — В ходе обыска, проведенного сотрудниками правоохранительных органов по месту жительства А. М., указанное лицо не подчинилось законному требованию милиционера, в связи с чем его задержали».

Отмечается, что суд рассмотрел обстоятельства дела и 24 августа принял решение арестовать подозреваемого на 11 суток. Также в МВД заявили, что обыск у подозреваемого проводили в соответствии с законом, и опровергли обвинения в запугивании членов семьи подозреваемого.

Стоит отметить, что ранее представители ЕНД заявили, что полиция якобы незаконно задержала их соратника по партии Артура Мкояна. Члены его семьи заявили, что правоохранители не нашли пистолета при обыске и потому обвинили в нарушении административного кодекса (сопротивление полиции).