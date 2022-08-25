Уфа, 25 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Специалисты дорожных ремонтно-строительных управлений «Башкиравтодора» из Уфы выехали в Красный Луч Луганской Народной Республики. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

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Отмечается, что в рабочую командировку в ЛНР выехали инженеры, мастера, водители, машинисты дорожной техники.

«22 дорожника сменят вахтовиков, которые сейчас находятся в братской республике», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что специалисты отремонтируют 26 дорожных объектов. Для этого у них есть вся необходимая дорожная техника и материалы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии семьям из Донбасса помогают собирать детей в школу.