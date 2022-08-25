Джакарта, 25 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. По данным исследования Стэнфордского университета, Индонезия и еще три страны вошли в список государств с самой низкой пешеходной активностью, сообщает Sindonews.

(сс) Tiomax80 Индонезия

В исследовании Стэнфордского университета, опубликованном в научном журнале Nature, содержится обзор физической активности людей в 111 странах. Исследование проводилось на 717 527 человек, у которых было приложение для смартфонов, которое отслеживало физическую активность их пользователей. В результате средний житель Гонконга проходит 6880 шагов в день. В то время как житель Китая — 6189 шагов. В дополнение к выявлению стран с самой высокой пешеходной активностью, это исследование также выявило ряд стран с самым низким числом ежедневных шагов.

Филиппины, занимающие четвертое место в списке стран, где люди не хотят ходить пешком, в среднем делают 4008 шагов или 4,6 км в день.

Третью позицию в списке стран с наименьшим среднесуточным количеством шагов в день занимает Малайзия. Согласно исследованию, жители Малайзии делают 3963 шага или 4,5 км.

Саудовская Аравия находится на втором месте в списке. В среднем житель Саудовской Аравии делает 3807 шагов в день или 4,4 км.

Индонезия занимает первое место в списке стран, где жителям лень ходить пешком. В среднем житель Индонезии совершает 3513 шагов в день или проходит 4 км.

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