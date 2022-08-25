Стокгольм, 25 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. 24 августа 200 000 человек, проживающих в Стокгольме, получили текстовые сообщения на мобильные устройства от Христианских демократов с призывом голосовать за партию. Об этом впоследствии написала газета Aftonbladet.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Массовая рассылка быстро вызвала критику в соцсетях, где многие задавались вопросом, как Христианские демократы получили доступ к номерам телефонов, на которые было отправлено сообщение. Дело в том, что в Швеции рассылать рекламу по СМС без предварительного разрешения владельца номера нельзя.

Ещё до выборов 2018 года среди прочих партий СМС рассылали Социал-демократы и Умеренные, что уже тогда вызывало некоторую критику со стороны избирателей.

Отмечается, что в своём пресс-релизе Христианские демократы написали, что рассылка предвыборных СМС является законной.