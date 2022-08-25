Сочи, Краснодарский край, 25 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Сочи Сочинского ЛУ УМВД России на транспорте, а также их знакомый, признаны виновными в вымогательстве, сообщили 25 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Один из бывших полицейских также признан виновным в мошенничестве.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, в марте 2020 года осуждённые потребовали у двух сочинцев передать им один миллион рублей. Мужчин на улице с применением насилия усадили в автомобиль и пригрозили привлечь к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, создав для этого условия. Когда их жертвы не нашли этой суммы, вымогатели снизили свои требования до 90 тысяч рублей. Потерпевшие вынужденно передали эти деньги осуждённым.

Также, по данным следствия, один из теперь уже бывших полицейских в феврале 2020 года предложил мужчине, который находился под судом, передать 500 тысяч рублей для «решения вопроса». Деньги он присвоил.

Суд назначил одному из фигурантов дела наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, его сообщникам в виде 4,5 и 3 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.