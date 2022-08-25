Архангельск, 25 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Руководителя группы компаний «Вельский лес» обвинили в крупном мошенничестве, связанном с получением федеральной субсидии, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Расследованием было установлено, что обвиняемый вместе с двумя подчиненными работниками подготовили фиктивные документы о заимствовании подконтрольным им ООО «Комбинат деревянных конструкций» в одном из банков средств для формирования сезонных запасов сырья. Эти документы они представили в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и на их основании незаконно получили в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» субсидию в размере 28,1 млн. рублей. Однако денежные средства были израсходованы по своему усмотрению.

«В связи с заключенным прокуратурой области с обвиняемым досудебным соглашением уголовное дело в отношении него будет рассмотрено в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, компания в Якутии незаконно получила из бюджета 60 млн рублей.