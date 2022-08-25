Стокгольм, 25 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Лидер Христианских демократов Эбба Буш и лидер Зелёных Мэрта Стеневи уже проголосовали на парламентских выборах в риксдаг Швеции. Об этом 25 августа сообщило новостное агентство ТТ.

Pixabay.com Флаг Швеции

По информации журналистов, два высокопоставленных политика решили проголосовать на выборах в тот же день, когда в Швеции началось досрочное голосование, то есть 24 августа.

По сообщению информационного агентства, Стеневи проголосовала на одном из избирательных участков в Стокгольме, а Буш посетил избирательный участок в Гётеборге.

«Заболеть можно, что-то другое может случиться. Так что, если знаете, за кого голосовать, можете рискнуть и распорядиться своим голосом уже сейчас», — заявила лидер Христианских демократов Эбба Буш в интервью TT.

Напомним, что единый день голосования в Швеции в этом году выпадает на 11 сентября.