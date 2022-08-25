Канберра, 25 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. 25 августа газета The Guardian написала, что против бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона готовится очередное расследование, целью которого является изучение его полномочий пяти федеральных министров, полученных в тайне от общественности.

Gov.uk Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Ранее на этой неделе генеральный солиситор Австралии постановил, что приведение Моррисона к тайной присяге и присвоение ему обширных полномочий являлось законной процедурой. Однако нынешнее правительство Австралии под руководством лейбориста Энтони Альбаниза не удовлетворено итогами расследования генерального солиситора и намерено оказывать давление на Моррисона дальше.

«Очень скоро это произойдет, мы сейчас изучаем детали того, что именно это будет за расследование, кто должен нести ответственность за это расследование, и довольно скоро мы объявим об этом», — заявил Энтони Альбаниз на пресс-конференции 25 августа.

Напомним, что Моррисон проиграл пост премьер-министра Австралии Альбанизу на майских федеральных выборах.