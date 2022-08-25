Сеул, , 11:42 — REGNUM В Южной Корее арестовали 178 человек по подозрению в нарушении закона о наркотических средствах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Полицейского управления Сеула.

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Согласно опубликованным данным, 12 человек подозреваются в распространении наркотиков через интернет, включая социальные сети и нелегальный сегмент «даркнет». Оставшиеся подозреваются в употреблении наркотических средств.

Известно, что в ходе обысков было изъято 12 кг наркотиков растительного происхождения, 136 гр синтетических наркотиков и 302 таблетки полусинтетического наркотика.

Отмечается, что свыше 80% задержанных приходится на лиц в возрасте 20-39 лет.